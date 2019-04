Brandweer surveilleert boven Veluwe vanwege verhoogd risico op natuurbrand

Vanwege de langdurige droogte is de kans op natuurbranden in het gebied groot. Daarom is de brandweer extra alert. Er is opgeschaald naar alertheidsfase 2.

De droogte is nog een gevolg van afgelopen zomer. Toen viel er wekenlang geen neerslag. Vooral op de hoge zandgronden, zoals de Veluwe, is nog sprake van een neerslagtekort.

Paasvuren

Wat de droogte betekent voor de tientallen paasvuren in de regio is onbekend. Volgens de brandweer is het aan de gemeenten om te beslissen of die traditie door kan gaan. 'Wij zijn in ieder geval beschikbaar als het misgaat', zegt een brandweerwoordvoerder.

De gemeente Berkelland laat weten dat de organisatoren van de paasvuren zelf de website natuurbrandrisico.nl van de brandweer in de gaten moeten houden. Zij moeten dan zelf beslissen of ze het vuur aansteken of niet.