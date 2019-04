Straks ook hordes Chinese toeristen in Arnhemse modewijk Klarendal?

Het is de vraag of dat een invasie van Chinese toeristen met zich meebrengt, zoals in Giethoorn al een paar jaar het geval is. De hordes toeristen brengen daar geld in het laatje, maar zorgen ook voor overlast: overvolle grachten waar je moet filevaren, toeristen die in je tuin staan en bij je naar binnen kijken omdat ze denken dat het een openluchtmuseum is.

'Klarendal niet overspoeld door Chinese toeristen'

Bastiaan Overeem van Visit Veluwe, het bureau dat toerisme promoot, verwacht niet dat het in zijn gebied straks zo'n vaart loopt: 'Ik heb niet de illusie dat Klarendal volgende week overspoeld wordt door toeristen. In Giethoorn concentreert het toerisme zich vooral in een kleine dorpskern, Arnhem en de Veluwe zijn veel weidser en groter.'

De Chinese persreis, de 'European Art pilgrimage', waarbij ook het Kröller Müllermuseum en nationaal park De Hoge Veluwe op het programma staat, is bedoeld om treinreizen door Europa te promoten. Ze bezoeken ook Londen, Parijs, Normandië, Den Haag en Rotterdam. Voor Visit Veluwe - het bureau dat de Veluwe moet promoten als toeristische bestemming - is het doel van deze persreis om een breder, veelzijdiger beeld van Nederland neer te zetten, meer dan molens, tulpen en kaas. Daarbij werkt Visit Veluwe samen met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

Miljoenen voor in goede banen leiden toeristenmassa

De gevolgen van de Chinese media-aandacht zijn nu nog niet duidelijk. Bastiaan Overeem ziet vooral kansen voor de Veluwse economie en werkgelegenheid. Maar dat er ook een prijskaartje aan hangt, blijkt in de gemeente Steenwijkerland, waar Giethoorn onder valt. De gemeente en de provincie Overijssel investeren samen 12 miljoen euro om de enorme stroom toeristen die jaarlijks naar het gebied komt, in goede banen te leiden.

Zo moeten er bij Giethoorn en Ossenzijl transferia komen, van waaruit de toeristen verder het natuurgebied Weerribben-Wieden in trekken. Vrijdag probeerde de gemeente Tweede Kamerleden ervan te overtuigen om hiervoor ook vanuit het Rijk geld vrij te maken.