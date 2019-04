Poolse partnergemeente komt langs in Neder-Betuwe

Een delegatie uit de Poolse partnergemeente Pepowa was woensdag en donderdag op werkbezoek in Neder-Betuwe, met ook bezoekers uit het nabijgelegen Pakoslaw. Het onderwerp zorg stond centraal tijdens dit bezoek.

Na ontvangst op het gemeentehuis werd aan de bezoekers een presentatie en uitleg gegeven over de zorg in Neder-Betuwe. Er zijn daarnaast zorgcentra, scholen, kerk, het Nationaal Fruitpark en Kinderen van de Voedselbank bezocht. De twee Poolse burgemeesters verbleven bovendien als eerste in het Nationaal Fruithotel in Ochten, de overige ambtenaren bij gastgezinnen in de gemeente.

Sinds 2003 is de stedenband tussen Pepowa en Neder-Betuwe formeel. In Pepowa, een agrarisch gebied, wonen 6100 inwoners verdeeld over 13 dorpen. De afgelopen jaren zijn er diverse keren over en weer werkbezoeken geweest en komen jaarlijks veertig Poolse kinderen op vakantieweek in Neder-Betuwe.