'Vitesse wacht cruciale wedstrijd om play-offs'

'Het is een zes punten wedstrijd', stelt trainer Slutskiy in een cliché. 'Het gat tussen Utrecht en ons is namelijk maar drie punten. Winst kan betekenen dat je weer meedoet om plek vijf, bij verlies moeten we alleen voor de play-off plekken vechten.'

En dat onderstreept verdediger Danilho Doekhi. De jonge Rotterdammer speelt in het centrum van de verdediging omdat Van der Werff geschorst is. 'Het is inderdaad een belangrijk potje. Vorige week leed Utrecht een grote nederlaag (5-0 bij ADO, red.). Het is afwachten hoe ze nu voor de dag komen. Maar wij hebben twee aardige wedstrijden gespeeld tegen AZ en PSV. Hopelijk zetten we dat voort.'

'Trainer laten zien dat ik moet blijven staan'

Doekhi speelde een tijd in de basis bij Vitesse, maar moest na de wedstrijd tegen Heracles het veld ruimen voor Maikel van der Werff. 'Dat was niet leuk. Het was ook totaal onverwacht. Ik heb niet met de trainer gesproken waarom dat gebeurde.'

Slutskiy wisselt sowieso veel achterin. 'Dat houdt iedereen scherp, zo moet iedereen hard blijven werken', vertelt Doekhi. Maar toch zorgt het misschien ook voor wat onzekerheid, de verdedigers weten niet waar ze aan toe zijn. 'Maar dan moeten wij de trainer maar zo min mogelijk reden geven om je te wisselen. Zondag moet ik dus presteren.'

Zitten op tribune

Maar waar Doekhi dus weer op het veld staat, zal Slutskiy op de tribune plaats moeten nemen. Hij is voor één wedstrijd geschorst nadat hij scheidsrechter Gözübüyük afbrandde na de wedstrijd vorige week tegen PSV. Geen zenuwachtige loopjes langs de lijn dus voor de coach.

'Ik zal dus nu moeten zitten op de tribune. Of ze moeten mij extra loopruimte geven', zo lacht de Russische coach vrijdag na afloop van de training.

Yarovinsky zit nu voor hem op de bank. 'Ik zal hem advies geven en instructies meegeven over mogelijke wissels. Verder zal hij mijn lijn volgen en gaat hij geen individuele beslissingen nemen.