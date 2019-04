Burgemeester opent wijkbibliotheek Geitenkamp Rozet op de Bult

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft donderdag officieel wijkbibliotheek Rozet op de Bult in buurthuis De Beijer op de Geitenkamp geopend. De nieuwe bieb in de Arnhemse wijk is een initiatief van Rozet in de binnenstad, maar binnen enkele maanden volledig opgepakt door actieve buurtbewoners van de wijk.

Het is een plek waar je boeken kunt lezen en lenen, relaxen en mensen kunt ontmoeten, vertelt een woordvoerder van de stichting achter het initiatief. 'De boekenkast is gevuld met 250 roulerende titels voor alle leeftijden, vanuit Rozet in de binnenstad verhuisd naar De Beijer op de Geitenkamp.'



Het publiek kan bij de bibliotheek in de stad titels bestellen, die het dan bij Rozet op de Bult kan afhalen. De uitleen van de boeken wordt gedragen door vrijwilligers vanuit De Beijer en stichting Kunst op de Bult. Daarnaast willen ze samen met stichting Rijnstad activiteiten houden, zoals voorlezen voor kinderen. Ook is er een informatiepunt voor ouderen.



De burgemeester las het publiek voor uit het kinderboek ‘Kikker en pad’ van Arnold Lobel. Daarna benadrukte hij hoe belangrijk lezen is: 'Lezen is kennis en kennis is vrijheid.'



De Geitenkamp had een wijkbibliotheek, maar die verdween zo'n twintig jaar geleden. De bibliobus komt sinds 2015 niet meer in de wijk.