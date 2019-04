Sissy-Boy, met winkels in Arnhem en Nijmegen, failliet

Winkelketen Sissy-Boy is failliet verklaard door de rechtbank in Amsterdam. In Gelderland zitten in Nijmegen en Arnhem winkels van de keten.

De eigenaar van Sissy-Boy vroeg eerder deze maand uitstel van betaling aan. Toen werden mogelijkheden voor een eventuele doorstart onderzocht. Het bedrijf heeft 45 winkels in Nederland en België, waaronder in het centrum van Arnhem en Nijmegen.

Winkels in Gelderland open

De winkel in Arnhem is open. Het personeel weet daar niet hoe het ermee staat. Ook de vestiging in Nijmegen is niet gesloten. Ze weten wel van het faillissement en blijven open zolang het kan. Op de site van de winkelketen is te lezen dat wegens omstandigheden de webshop voorlopig is gesloten.

Sissy-Boy is de zoveelste keten die in korte tijd in financiële problemen is geraakt. Recent gingen Intertoys, Coolcat en Op=Op Voordeelshop al over de kop. De speelgoedketen maakte in afgeslankte vorm een doorstart, terwijl bij de andere bedrijven nog gesprekken met overnamekandidaten lopen.

