TEC gaat voor kampioenschap Derde Divisie

De Tielse formatie zou heel graag het verloren terrein in één jaar goed willen maken. Afgelopen seizoen werden ze namelijk veroordeeld tot het spelen van de nacompetitie. In de eerste ronde ging het nog maar net goed tegen Jong FC Volendam. Al heeft Jong FC Volendam toen vooral in de thuiswedstrijd het behoorlijk laten liggen. Echter ging het in de slotseconden van de finale alsnog mis voor TEC. Scheveningen scoorde namelijk in de extra tijd waardoor TEC degradeerde en Scheveningen promoveerde.

De Tielse Eendracht Combinatie ging dit seizoen als de grote favoriet van start. Vanaf speeldag één doen ze mee voor de bovenste plaatsen. Naast GOES en Jong FC Volendam zijn zij ook één van de drie teams die dit seizoen de ranglijst hebben aangevoerd. In november losten ze Jong FC Volendam, wat toen in een moeilijke periode zat, af. Na de winterstop moest TEC echter al snel de koppositie weer inleveren aan Jong FC Volendam. En TEC zakte zelfs steeds verder weg. De ploeg kwam op een vijfde plaats terecht en leek op weg om hun titelkansen te verspelen. Maar afgelopen zondag behaalden ze weer eens een driepunter.

Doordat de andere achtervolgers op Jong FC Volendam bijna ook allemaal punten laten liggen staat TEC op dit moment op de derde plaats. De ploeg heeft zeven punten achterstand op Jong FC Volendam, maar nog wel een inhaalwedstrijd (tegen Quick) te goed. Ze kunnen dus bij een overwinning op Jong FC Volendam dus tot op één verliespunt naderen. Aan de andere kant lijkt bij een nederlaag de titel echt uit zicht te raken. Zondag is de aftrap om 14:30 uur op sportpark De Lok in Tiel.