Afscheidsfeest Club Rodenburg uit voorzorg afgelast

Het feest 'Rodenburg moet blijven' gaat dit weekend niet door. De eigenaresse van Club Rodenburg in Beesd denkt dat meer mensen naar de uitgaansgelegenheid willen komen dan verantwoord is. Het feest is een initiatief van vaste bezoekers die de sluiting van de club willen voorkomen.

Burgemeester Harry Keereweer wil de club per direct sluiten voor een jaar vanwege een incident. De eigenaren laten het er niet bij zitten en vechten de sluiting volgende week aan bij de rechter. Sluiting zou immers het einde van de club betekenen. Tot vrijdag blijft de club open en dat was voor vaste bezoekers reden een avond te organiseren.

'Daar zijn we heel dankbaar voor', vertelt eigenaresse Janice Bronk. Ze betreurt dat ze het initiatief heeft moeten afgelasten. 'Maar er lijken nu veel meer mensen te komen dan verantwoord is en dat willen we niet. Hoewel de gemeente anders doet geloven, staat veiligheid bij ons altijd op één.'

Een ander feest dat dit weekend op de agenda staat, This Is Madness, gaat gewoon door.

Duizenden handtekeningen

Bezoekers zijn ook een petitie gestart om de club te steunen. Inmiddels hebben ruim 9.100 mensen een handtekening gezet. 'Dat doet ons goed en zijn we nogmaals heel dankbaar voor. Als we open mogen blijven gaan we zeker wat voor al deze mensen organiseren', vertelt Bronk.

Ze laat weten dat er ook steun komt uit politieke hoek. Verschillende partijen uit de gemeente West Betuwe willen met haar in gesprek. 'Maar contact met de burgemeester is er nog steeds niet', zegt ze.

Handel in verdovende middelen

De sluiting is volgens de gemeente een gevolg van handel in verdovende middelen en geweldsincidenten. 'Met deze sluiting willen we een duidelijk signaal geven aan de eigenaren, personeelsleden en bezoekers. Door niets te doen, brengen wij bezoekers en inwoners in gevaar. Dit kunnen en willen wij niet toestaan', zei de gemeente eerder deze week.

De eigenaresse van Club Rodenburg sprak de aantijgingen eerder deze week al tegen. Volgende week (vrijdag 19 april) buigt de rechter zich over de sluiting. Indien de sluiting blijft staan, moet de club binnen 24 uur ontruimd zijn.

