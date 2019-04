Geen hotel voor arbeidsmigranten in Geldermalsen

Het stuk grond aan de Kennedylaan in Geldermalsen waar projectontwikkelaar Paul Vermee van plan was tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten te bouwen staat te koop. 'Als de goede koper langskomt, is het idee voor een hotel van de baan.'

De projectontwikkelaar uit Tilburg is er niet rouwig om dat het Polenhotel, zoals het in de volksmond wordt genoemd, er nog steeds niet is. 'Ik lig er niet wakker van. Dat stuk grond kost me niks en het zit me niet in de weg, maar het duurt nu al bijna tien jaar totdat de gemeente een knoop doorhakt.'

'Het ligt gevoelig'

Dat het zo lang duurt komt onder meer doordat de gemeente Geldermalsen het vraagstuk over de schutting heeft gegooid naar de nieuwe gemeente West Betuwe en daar ligt het nu te wachten. Sinds dit jaar is Geldermalsen samen met Neerijnen en Lingewaal samen gegaan in de gemeente West Betuwe.

Co van Leeuwen, communicatiemedewerker van de gemeente: 'We hebben sinds een week of zes een college en we zijn ons er van bewust dat we met de huisvesting voor arbeidsmigranten aan de slag moeten.' Binnenkort wordt gewerkt aan een nieuw beleidskader. 'We willen in de toekomst voor dit soort aanvragen een panklaar antwoord hebben.'

De eerste stappen gaan binnen niet al te lange tijd worden gezet. 'Ik durf niet te zeggen wanneer het beleid er daadwerkelijk ligt. Het probleem is dat het in Geldermalsen gevoelig ligt.' Dat bleek ook wel in april vorig jaar. Toen was tijdens een informatiebijeenkomst over de komst van het hotel veel weerstand.

Geen concrete verzoeken

Ook al laat Paul Vermee weten het idee van een hotel voor arbeidsmigranten niet helemaal te hebben losgelaten; er liggen volgens Van Leeuwen op dit moment geen concrete verzoeken voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten.