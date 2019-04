Bloesemweekend: Volop bloesem, nauwelijks bijen

Het weekend van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht valt dit jaar samen met de Nationale Bijentelling. De telling wordt georganiseerd door Nederland Zoemt, een organisatie die zich inzet voor de wilde bijen in ons land. 'Door te weten waar ze leven, kunnen de bijen beter worden geholpen.'

Het tellen van bijen is een precies werkje, want in ons land leven 358 verschillende soorten bijen. Ook de hommelsoorten worden daaronder gerekend. De honingbij is de enige bij die niet wild is, want deze wordt door mensen gehouden. Imker en honingkeurmeester Els Voorbij uit Lienden heeft veertien bijenvolken. 'Ieder volk bestaat uit zo'n 40.000 tot 50.000 dieren', vertelt ze tegen verslaggever Laurens Tijink. Het merendeel van de volken is momenteel verhuurd.

Luister naar de podcast van BuitenGewoon.

Bij is ultieme fruitteler

Bijen zijn van groot belang voor de bestuiving van de bloesem. Zonder bestuiving komen er geen vruchten aan de fruitbomen. Om de natuur een handje te helpen, huren veel fruittelers bijenvolken van een imker. Terwijl de bijen van bloem naar bloem vliegen om nectar te verzamelen, verspreiden ze stuifmeelkorrels. Daardoor worden de bloemen bevrucht. Tachtig procent van de eetbare gewassen in ons land is afhankelijk van bestuiving door insecten.



Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen.

Zo kun je de bijen een handje helpen

De wilde bijen in ons land hebben het moeilijk. De helft van de bijensoorten is bedreigd. Dat komt vooral door een gebrek aan nestgelegenheid en voedsel. Er is veel groen in ons land, maar daar kunnen de bijen niet van eten. Zij leven van bloemen en die zijn er te weinig. Je kunt de bijen helpen door te zorgen voor zoveel mogelijk bloeiende planten in je tuin. Boeren kunnen helpen door langs en akkers en weilanden bloemrijke stroken aan te leggen. Gemeenten, waterschappen en de provincie kunnen hun maaibeleid verbeteren door pas te maaien als de bloemen zijn uitgebloeid, legt Els Voorbij uit.



Bloesem in Andelst met op de achtergrond de kerk.

Bloemenzee dankzij voorbijrazend verkeer

Langs de snelweg A15 is momenteel een kilometers lang lint te zien van gele bloemen. Het bezemkruiskruid komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en is met het importeren van wol naar Europa gekomen. Niet iedere wetenschapper is daarom blij met de komst van deze uitbundig bloeiende exoot. Opmerkelijk is dat het bezemkruiskruid langs de snelweg zijn succes niet zozeer dankt aan de insecten, maar aan auto's en vrachtwagens. De luchtstroom die het voorbijrazende verkeer veroorzaakt helpt de planten bij de bestuiving.

Lenteweer op komst

Bezemskruiskruid in de bermen langs de A15.

De honingbijen vliegen vanaf een temperatuur van 10 graden, legt de imker uit. Maar pas als het kwik boven de 15 graden stijgt, verlaten de bijen massaal de kast. Volgende week belooft daarom niet alleen een mooie week te worden voor wandelaars die van de bloesem willen genieten, maar ook voor de bijen die druk bezig zullen zijn met hun belangrijke taak om elk bloemetje in de bloeiende Betuwe te bestuiven.

