Handbalmannen met Gelderse debutant in extremis onderuit

In het Topsportcentrum in Almere gingen de handbalheren van Oranje, met de Arnhemmers Rutger ten Velde en Robin Schoenaker, in extremis ten onder tegen topland Slovenië dat beide duels tot nu toe had gewonnen. Nederland stond de hele wedstrijd lang aan de goede kant van de score, tot de laatste minuut. Slovenië, dat wel al een paar keer langszij was gekomen in de spannende tweede helft, kwam voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong en trok uiteindelijk met 27-26 aan het langste eind.

'Een hele eer'

Schoenaker maakte zelfs zijn debuut voor Oranje. 'Ik had niet direct verwacht dat ik gevraagd zou worden. Een hele eer. Ik ben vooral geselecteerd voor de dekking. Die rol heb ik ook bij mijn club in België. Dat wij hier verliezen is heel zuur, maar het is prachtig dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken', reageerde de lange Arnhemmer na de zure nederlaag.



De Nederlandse handbalmannen hopen zich dit jaar voor de eerste keer te plaatsen voor de Europese titelstrijd. De wedstrijd tegen Slovenië was de derde in een reeks van zes wedstrijden. De twee beste landen in de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK in 2020. Ook de vier beste nummers drie van de acht poules plaatsen zich. Slovenië, de nummer drie van het WK in 2017, is op papier de sterkste tegenstander voor de mannen van Oranje. Eerder won de ploeg van de Ijslandse coach Erlingur Richardsson thuis van Estland en werd er verloren in Letland.

Handbalnest

De 23-jarige Robin Schoenaker debuteerde in Oranje nadat hij vorig jaar al eens deel uitmaakte van de voorselectie voor de nationale ploeg. De Arnhemmer, afkomstig uit een echt handbalnest, speelde wel al veelvuldig voor Jong Oranje. Hij mocht het donderdagavond in de verdediging opnemen tegen de kolossen van Slovenië, en deed dit niet onverdienstelijk. Schoenaker, bekend als verdedigend specialist, maakte in de zomer de overstap van eredivisionist DFS Arnhem naar het Belgische Sporting Nelo uit Neerpelt. Zijn 22-jarige provinciegenoot Rutger ten Velde moest vanavond genoegen nemen met een plek op de bank.



Beide Arnhemmers reizen vrijdag af naar Slovenië voor de return die komende zondag gespeeld zal worden. In juni zal blijken of Oranje zich voor de eerste keer gaat plaatsen voor het EK. Dan sluit de ploeg van Erlingur Richardsson de kwalificatie af tegen Estland (13 juni in Tallinn) en Letland (16 juni in Almere). Nederland bezet momenteel de derde plek in de poule.