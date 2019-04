'Je komt nergens meer aan contant geld', schrik na plofkraak op pinautomaat

Enkele omwonenden namen na het horen van de knal een kijkje op de 'fatale' plek. 'We zagen meteen dat het behoorlijk mis was. Een enorme ravage. Al in de bocht lagen brokstukken. Het hele gebouw is opgeblazen.'

Voor de naastgelegen Aldi-supermarkt is de explosie misschien wel extra vervelend. De winkel zou vrijdag weer open gaan, na een verbouwing. 'Volgens mij liggen alle ramen aan de voorkant er uit', zegt dezelfde buurtbewoner.

Aldi gaat open

Een woordvoerder van Aldi laat weten dat de winkel vanmiddag open gaat, zodra de politie het gebied vrij heeft gegeven. Vier ruiten en een lichtbak, boven de supermarkt, hebben schade opgelopen.

Er stonden vrijdag diverse festiviteiten gepland om de heropening te vieren, die gaan op een later moment alsnog door. 'Vermoedelijk in de eerste week van mei', aldus de woordvoerder.

Een andere omwonende vertelt over de plofkraak: 'We liepen naar buiten om een sigaretje te roken. We voelden daarna de grond trillen. We zeiden gelijk: dit is geen vuurwerk. We zien hier een enorme ravage.'

'Schandalig'

Ze vervolgt: 'Het is schandalig dat dit soort dingen gebeuren. Je maakt het op deze manier onmogelijk voor mensen om nog ergens te pinnen. Je komt nergens meer aan contant geld. Degene die dit gedaan heeft, boe!'

