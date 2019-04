Onafhankelijk onderzoek naar rol college Barneveld in vuile grondaffaire

Een onafhankelijke commissie gaat onderzoek doen naar de zandcrisis in Barneveld. De raad stemde donderdagavond in met het voorstel om onderzoek te doen naar het handelen van het college in de 'vuile grondaffaire'. Doel is om lessen te trekken voor de toekomst.

De onderzoekscommissie zal ook kijken naar de nauwe samenwerking tussen de gemeente en afvalverwerkingsbedrijf Vink. 'Sommige mensen denken nu dat de gemeente bij Vink op schoot zit en het bedrijf de hand boven het hoofd houdt. Terwijl er ook mensen zijn die bang zijn dat Vink aan de kant wordt gezet, wat gevolgen heeft voor de werknemers. Daar moet duidelijkheid over komen', stelde Lukas Scheijgrond van de ChristenUnie.

Toezeggingen college

De raad ging donderdagavond in debat over de kwestie van de vervuilde grond van afvalverwerker Vink uit Barneveld. De affaire ontstond nadat televisieprogramma Zembla in november vorig jaar onthulde dat er vervuilde grond is gestort in nieuwbouwwijken in Barneveld.

Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV is inmiddels gebleken dat de grond inderdaad vervuild is en er niet had mogen liggen. Het college heeft daarom besloten de vervuilde grond te vervangen voor schone grond. Het college heeft de raad toegezegd hard aan het werk te gaan met de aanbevelingen die zijn gedaan in diverse rapporten over de kwestie.

Onderzoek herkomst grond

Wethouder Aart de Kruif zegde toe nog verder onderzoek te doen naar de herkomst van de grond. Dit vooral met het oog op mogelijke juridische procedures. De vuile grondaffaire heeft de gemeente Barneveld inmiddels 345.000 euro gekost. De gemeente probeert de schade op Vink te verhalen.

'Rust voor bewoners'

De meerderheid van de gemeenteraad gaf het college het vertrouwen en wil de blik weer op de toekomst te richten. 'We zijn opgelucht dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Wij hopen nu op rust voor de bewoners', zei Shane Lasscher van Burger Initiatief.

De voorzitter van de onderzoekscommissie wordt Bas Eenhoorn, waarnemend burgemeester van de gemeente Amstelveen.

Vink heeft altijd ontkend dat de grond die het bedrijf geleverd heeft vervuild is. Het bedrijf zet vraagtekens bij de uitkomst van het onderzoek dat Royal HaskoningDHV in opdracht van de gemeente deed. Vink heeft het bureau om uitleg gevraagd.

