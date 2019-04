Wie er net als Wesley gek op geluiden? De meeste mensen maken een ommetje als ze het geluid van een kettingzaag horen. De 23 jarige Wesley niet. Hij is verzot op geluiden, speciaal van machines. Of het een bladblazer is of houtversnipperaar, hij vindt het allemaal even mooi. Wesley is slechtziend en woont bij Bartimeus, een instelling voor blinde en slechtzienden. Geluiden zijn inmiddels een hobby van hem. Daarom zou hij graag mensen met dezelfde passie ontmoeten die bij voorkeur wat ouder zijn.

Bent u ook geïnteresseerd in geluiden? Misschien wel in hele andere dan Wesley? Heeft u informatie op het gebied van geluiden of misschien wilt u uw favoriete geluid delen met Wesley? Reageer dan hieronder