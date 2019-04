Bar 41 in Arnhem op slot na steekpartij: 'Dit soort geweld en misdaad is onacceptabel'

Bar 41 in Arnhem is per direct gesloten door burgemeester Ahmed Marcouch. De aanleiding is een aaneenschakeling van ernstige incidenten in de zaak, waaronder de steekpartij van afgelopen weekend.

Een 21-jarige man uit Arnhem werd in de nacht van zaterdag op zondag neergestoken in het café aan de Varkensstraat. Het slachtoffer raakte daarbij dusdanig gewond dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis.

De aanleiding voor het steekincident is onduidelijk. Getuigen spreken over een conflict. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van rond de 20 jaar, met een donkere huidskleur en donker haar. Hij is ongeveer 1.80 meter lang.

Eigenaar raakt mogelijk vergunningen kwijt

Voor burgemeester Marcouch was het steekincident de druppel. Hij vindt dat de aaneenschakeling van ernstige incidenten in de zaak de openbare orde en veiligheid aantasten. Daarom wil hij de vergunningen van de eigenaar intrekken.

'Het Korenkwartier is hét uitgaanscentrum van onze stad. Veel Arnhemmers komen daar met veel plezier naar toe. En dat moet veilig kunnen. Dit soort geweld en misdaad is onacceptabel en vraagt om optreden. Daarom heb ik besloten de zaak direct te sluiten. Ik doe er alles aan om Arnhemmers en de bezoekers van onze stad een veilig uitgaansleven te bieden en foute ondernemers uit Arnhem te weren', aldus Marcouch is een persbericht.

