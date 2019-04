Nijmeegse Waalkade krijgt vorm: 'Voor de Vierdaagse klaar'

door Sven Strijbosch

'De verwachting is dat het allemaal op tijd gaat lukken. Er zijn duidelijke afspraken: het moet voor de Vierdaagse af', vertelt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. 'Het kan zijn dat kleine dingen iets later worden gedaan. Denk dan aan bankjes en prullenbakken.'

De Waalkade in november 2018 - Foto: Omroep Gelderland

De Waalkade op dit moment - Foto: Omroep Gelderland

Deel verlaagd

Wie over de Waalbrug rijdt of fietst, ziet al een aantal veranderingen. Zo is het deel bij de Lindenberghaven verlaagd en liggen de zittrappen er inmiddels. 'Daarmee is een podium bij het water ontstaan. Dit deel loopt bij hoogwater onder water', aldus de gemeente. Onzichtbaar werk zijn alle kabels en leidingen die ervoor zijn verlegd.

Het verlaagde deel van de Waalkade - Foto: Omroep Gelderland

Ook over het overige deel zijn de trappetjes vervangen - Foto: Omroep Gelderland

De totale metamorfose van de Waalkade kost 2,8 miljoen euro. De grijze vlakte wordt een groene oase en volgens landschapsarchitect Mathieu Schouten een echte 'verblijfsplek'. Auto's mogen er nu en straks niet meer komen.

'Globaal volgens planning'

De gemeente verwacht dat het qua tijdsplanning allemaal goed komt. 'We lopen globaal volgens planning', aldus een woordvoerder. Ondernemers zijn daar blij mee. De uitbater van de Pannenkoekenboot benadrukt klanten mis te lopen door de werkzaamheden: 'Er zeggen hele groepen af omdat ze niet bij ons kunnen komen.' Het gaat dan bijvoorbeeld om groepen mindervaliden die niet over het gecreëerde pad naar de boot kunnen komen.

Op dit moment wordt er namelijk nog hard gewerkt aan het deel dat voorheen parkeerterrein en doorgaande weg was. Er komen ligweides en bomen voor in de plaats.

De werkzaamheden zijn hier nog in volle gang - Foto: Omroep Gelderland

Discussie over parkeren en kunstwerk

Naast positieve geluiden over de planning zijn er ook zorgen. Ondernemers hebben nog steeds geen duidelijkheid over eventueel winterparkeren. Door het verdwijnen van de reguliere parkeerplaatsen, moeten bezoekers nu in hogergelegen parkeergarages parkeren. De ondernemersvereniging pleit al langer voor een parkeermogelijkheid in de winter onder de Waalbrug, tussen de Waalkade en de Ooijpolder. Volgens de wethouder is dat onmogelijk, maar een definitief ja of nee is er nog niet.

De beoogde locatie voor winterparkeren - Foto: Omroep Gelderland

Ook over het kunstwerk op de vernieuwde Waalkade wordt nog stevig gediscussieerd. De gemeente presenteerde onlangs plannen voor een nieuw kunstwerk: de Waterwolf. Dat schoot bij vele voorstanders van het lang verwachte standbeeld ter ere van de kaaisjouwers in het verkeerde keelgat.

Twee kunstwerken

Volgens de gemeente valt het allemaal wel mee. 'We hebben een hele mooie plek gereserveerd voor de Kaaisjouwer in de historische Lindenberghaven aan de kade. Die plek is gewoon gereserveerd. Wat ons betreft is het niet of/of maar en/en. We helpen ook met de vergunningen.'

Bekijk hoe de nieuwe Waalkade eruit gaat zien in een impressie.

