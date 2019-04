VIDEO | Tilly is bijna alles kwijt na brand: 'Zwart. Niks meer'

'Dit is voor het eerst dat ik een rondje maak in de puinhoop van ons verbrande huis, zegt Tilly. 'Deels verbrand.' Ze wijst naar de klok aan de muur en op het Perzische tapijt op de vloer. 'Zwart. Niks meer. Dit is gewoon triest, ik ben nog een beetje in shock, geloof ik.'

Het verkoolde bankje is nog van haar schoonouders geweest. 'En de tafel en de stoel', verzucht de vrouw. 'Wat foto's die hier stonden...'

Tilly rook al iets verdachts toen ze 's avonds naar bed wilde, haar man lag er al in. 'Onze schoorsteen loopt door de slaapkamer. Als je de kachel aan hebt gehad, ruik je altijd wel wat, ik sloeg er verder geen acht op.'

Maar ze was er niet gerust op. Tilly van Dijk toog naar beneden, ging zelfs even naar buiten. 'Ook niks.'

Haar man ontdekte uiteindelijk brand, rond 2.00 uur. Hij schreeuwde naar zijn vrouw. 'We zijn snel naar beneden gegaan. Alles stond in de fik', zegt Tilly. 'Toen zijn we naar buiten gegaan.'

Man van Tilly grijpt tuinslang

Op straat was ze haar man opeens kwijt. 'Ik wist niet dat hij was begonnen met blussen met de tuinslang die hij had gevonden.' De gewaarschuwde brandweer kreeg het vuur uit door de inzet van twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een watertankwagen.

Luister hier naar het interview met Tilly van Dijk op Radio Gelderland:

Tilly's winkel 't Schuurtje achter de woning bleef ongeschonden. 'Daar ben ik wel blij om. Als de schuur in brand was gevlogen...'

Deze nacht kan het echtpaar Van Dijk terecht bij buren. Hun woning is onbewoonbaar. In tegenstelling tot het eerdere bericht is de brand niet in de schoorsteen ontstaan.

