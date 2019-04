Zusjes uit Silvolde naar Italië voor EK Twirlen

'We doen ook gewone wedstrijden in Nederland, maar dit is heel bijzonder', vertelt Bastiënne over het avontuur in het Italiaanse Lignano Sabbiadoro. Haar zusje vult aan: 'Ik ben heel blij', zegt Benthe. 'Het is mijn eerste keer en ik vond het heel erg leuk toen ik hoorde dat we daarnaartoe gingen.' De reis kost enkele duizenden euro’s, iets dat moeder Marcella den Hartog graag over heeft voor de dromen van haar dochters. 'We gaan nooit op vakantie en voor de jongste is het zelfs de eerste keer vliegen en de eerste keer in een hotel', vertelt Marcella. 'Om dan gelijk zoiets groots mee te maken waar hele goede twirlsters uit andere landen komen, is wel heel bijzonder.'



De zusjes mogen meedoen aan het EK door hun titel op het Nederlands Kampioenschap. Vervolgens werden ze geselecteerd door de NBTA, de twirlbond. 'We trainen heel vaak en ik denk dat het in Italië ook heel goed gaat', vertelt Benthe. Haar grote zus gaat voor de top-6, maar ze blijft zelf voorzichtiger. 'Mij maakt het zoveel niet uit welke prijs. Ik vind het al heel leuk om daar te staan.' Bastiënne hoopt op een beetje geluk: 'Het moet precies op het juiste moment lukken', aldus de 13-jarige. 'En twirlen is gewoon een jurysport, dus het ligt ook aan de jury.'