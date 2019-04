Clubicoon Theo Janssen langer bij Vitesse

De 37-jarige Janssen stopte in 2014 als profvoetballer. Nadat de Arnhemmer een tijdje werkte als scout, ging hij zich focussen op het trainersvak. Op dit moment volgt Janssen de trainerscursus TC1.

'Hartstikke blij'

Janssen over zijn contractverlenging: 'Ik ben hartstikke blij dat ik een nieuw contract heb ondertekend. Ik wilde niets liever dan trainer blijven bij mijn club. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren als trainer, is het om geduld te hebben in het trainersvak. Het gaat om ervaring opdoen en stapje voor stapje vooruit te komen. Ik kijk uit naar de komende jaren waarin ik mij verder ga ontwikkelen.'

Vitesse TV interviewde Theo Janssen over zijn contractverlenging:

Technisch directeur Mo Allach vertelt: 'Theo is natuurlijk een oud-speler en een grote Vitessenaar, maar bovenal maakt Theo stappen als trainer. Dat is voor ons het belangrijkste uitgangspunt geweest. We streven bij Vitesse het hoogst haalbare na in alle facetten. Theo heeft zijn nieuwe contract zelf afgedwongen en gaat nu een volgende fase in.'

Bestseller

Theo Janssen kwam in februari veel in de publiciteit toen schrijver Marcel van Roosmalen het boek 'Op pad met de Dikke Prins' over hem uitbracht. Het boek kwam op nummer één van De Bestseller 60 en de Arnhemmer maakte veel indruk met zijn optreden in het tv-programma De Wereld Draait Door. De presentatie van het boek trok ruim 700 mensen in een vol Luxor Live in Arnhem.

