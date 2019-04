Grenzeloos Gelre brengt Nederlandse en Duitse kinderen samen

Duitse en Nederlandse kinderen kregen donderdag in Zutphen samen een bijzondere geschiedenisles. Niet in de schoolbanken, maar in de binnenstad. Onder leiding van de Ridders van Gelre speelden ze het spel 'Grenzeloos Gelre', waarbij je je voor even in de Middeleeuwen waant.

De schoolkinderen doken donderdag samen in hun gemeenschappelijke geschiedenis, die van het hertogdom Gelre. De Walburgiskerk en Musea Zutphen vormden het decor.

Grenzeloos Gelre

Al meer dan 150 basisschoolkinderen uit Gelderland en het aangrenzende Duitse gebied hebben dit jaar met elkaar kennisgemaakt dankzij 'Grenzeloos Gelre'. Een spel dat iedere keer wordt gespeeld op een andere historische locatie in het voormalige hertogdom Gelre. Na Kloster Graefenthal (DE), Geldern (DE) en Kasteel Rosendael was nu Zutphen het decor. Leerlingen van de John F. Kennedy basisschool vormden daarbij teams met een Duitse schoolklas uit Weeze.

De Ridders van Gelre zijn nauw betrokken bij het project. Ze hopen dat kinderen zo wat meer leren over hun roots. 'Wij willen met dit spel de geschiedenis van Gelderland vertellen, want die staat niet in de vaderlandse geschiedenis, noch in Nederland, noch in Duitsland.' En, zo stellen ze, weten we eigenlijk niet zoveel van elkaar. 'We wonen heel dicht bij elkaar, maar we kennen elkaar niet. Dat je dan met elkaar in contact komt dankzij die gezamenlijke geschiedenis, dat is natuurlijk heel mooi.'

Personages

De teams, met zowel Duitse als Nederlandse leerlingen, maakten gezamenlijke opdrachten over de middeleeuwse geschiedenis van Gelre. Door personages in kostuums werden zij bij allerlei opdrachten begeleid. Zo leerden de kinderen bij de boer en de boerin onder meer over granen en groentes uit de Middeleeuwen. Bij hertog Reinoud III van Gelre gingen de kinderen op zoek naar de verschillen tussen de munten van toen en de munten van nu.

Bij de opdrachten werkten de Duitse en de Nederlandse kinderen samen in groepjes. Volgens de Zutphense Julie was dat best lastig. 'Als je dan iets wilde zeggen, dan ging je dat helemaal met gebarentaal proberen.' Maar ondanks de taalbarrière genoten de kinderen zichtbaar van de geschiedenisles buiten het klaslokaal.

Voor Sake, een andere leerling, is het zeker voor herhaling vatbaar. 'Je leert wat over de geschiedenis, en je zit niet alleen maar, je moet ook rennen!'