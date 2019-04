Natuurmonumenten kapt met kappen, voor nu dan

Natuurmonumenten kapt voorlopig geen bomen. De natuurbeheerder gaat in plaats daarvan in gesprek met de achterban over zijn kapbeleid. 'We zijn niet doof voor de weerstand in de samenleving.'

Het kappen van bomen is voor onbepaalde tijd uitgesteld. 'We kappen momenteel sowieso niet, omdat het broedseizoen is begonnen', zegt Shanti Haas van Natuurmonumenten.

De vereniging beheert 100.000 hectare natuur in Nederland. Daarvan ligt een vijfde in Gelderland, verspreid over 60 gebieden.

Beheerder: argumenten serieus nemen

'We hebben goede redenen om bomen te kappen, maar we merken dat daar weerstand tegen bestaat in de samenleving', legt Haas uit. 'Daar zijn we niet doof voor. Argumenten van de achterban tegen de kap van bomen moeten we uiterst serieus nemen en als we er niet in slagen ons beleid goed uit te leggen, dan moeten we ons eens goed achter de oren krabben.'

De vereniging licht haar besluit toe op haar eigen website. 'Als onderdeel van het beheer zaagt Natuurmonumenten soms bomen, terwijl de strijd tegen de klimaatverandering juist vraagt om meer bomen. Dat is een moeilijke afweging en we zoeken doorlopend naar een goede balans hierin.'

Tot nu toe kapte de natuurbeheerder bomen, onder meer om dichtgroeiende heide open te maken en veiligheid langs paden te verbeteren. Toch ontbreekt bij een deel van de achterban steun, stelt de vereniging.

'Mogelijk heroriëntatie kapbeleid'

Natuurmonumenten gaat daarom de komende maanden in gesprek met leden, donateurs en vrijwilligers. Volgens de vereniging leidt de uitkomst van die gesprekken 'mogelijk tot een heroriëntatie van het kapbeleid'. Ondertussen gaan alleen vanwege veiligheidsredenen bomen om.

Hoogleraar bosbeheer Jan den Ouden stelde onlangs dat sociale media een grote rol spelen bij protesten. 'Het lijkt nu veel meer weerstand op te roepen dan vroeger. Maar het protest is vooral meer zichtbaar geworden', aldus Den Ouden.

