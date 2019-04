Edwin Linssen nog twee jaar trainer Jong Vitesse

Linssen kwam vorig seizoen over van Willem II. De oud-profvoetballer van VVV-Venlo, Helmond Sport, Roda JC, Fortuna Sittard, AEK Larnaca (Cyprus) en De Graafschap begon zijn trainersloopbaan bij de Tilburgers in 2015. Dit seizoen ondersteunt hij trainer Joseph Oosting bij Jong Vitesse. Ook volgend seizoen blijft de 38-jarige Linssen assistent-trainer bij het beloftenteam.

Linssen, broer van clubtopscorer Bryan Linssen, is content met het nieuwe contract: “Vitesse is een geweldige club met veel potentie en uitdagende ambities. We zijn bezig met topsport, waarbij we elke wedstrijd willen winnen en elke speler beter willen maken. Maar ook als trainer krijg ik volop de ruimte om mezelf te blijven ontwikkelen.”

Mo Allach, technisch directeur, is ook tevreden: 'Met Edwin hebben we een hele waardevolle en stabiele trainer in huis. Zijn eerste seizoen bij Vitesse is van beide kanten goed bevallen en dus zijn we blij dat Edwin langer aan de club verbonden blijft.'