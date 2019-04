Wolters over NEC: 'Draait niet om Randy, maar om het team'

De linksbuiten was maandag geschorst tegen Jong PSV en het lijkt erop dat het winnende elftal blijft staan. 'Het was niet leuk om toe te kijken door een schorsing. En het is extra frustrerend, want dit was een nieuwe start en dan ben je er niet bij. En dan weet je ook als ze winnen, dat het misschien blijft staan. Maar op dit moment gaat het niet om Randy, maar om het team. De punten zijn nu belangrijk. Of je nou 89 minuten lang de ballen de tribune inschiet en dan in de 90e minuut een doelpunt maakt en wint, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ik wil gewoon de play-offs halen.'

Trainer Ron de Groot ziet volop perspectief om er nog wat van te maken dit seizoen. 'Ik ben er niet mee bezig hoeveel punten we nodig hebben. Het gaat erom dat je wedstrijden wint in plaats van gelijk spelen. Drie wedstrijden gelijk spelen ziet er aardig uit, maar je kunt er beter twee van de drie winnen. Dan heb je zes punten, drie meer. Zo ingewikkeld is het niet. Maar drie punten gaat hard, dan kom je sneller dichterbij.'

'Het zal tegen Helmond Sport een ander soort wedstrijd zijn. We zullen meer aan de bal zijn dan tegen Jong PSV. Belangrijk is dat je nu zelf aan het voetballen toekomt. Tegen Jong PSV hebben we dat niet gedaan.'

Wolters vindt het jammer hoe is het gelopen met trainer Jack de Gier, die vorige week op non-actief is gesteld. 'Het kwam niet als een verrassing. Hij wist dat hij onder druk stond vanaf de winterstop. Frustrerend dat we het niet met z'n allen af hebben kunnen maken en er überhaupt geen goed seizoen van hebben kunnen maken. Veel downs en een beetje ups, terwijl je eigenlijk veel ups wilt hebben. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Er zijn veel voorbeelden van dat het op deze manier ook kan, waarom zou het bij ons niet lukken?'