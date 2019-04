Dorpsauto voor inwoners Ingen

Wethouder Daan Russchen heeft woensdag in Ingen een proef met een dorpsauto gelanceerd. De gezinsauto, een hybride Toyota Auris, is vanaf nu als deelauto al per uur te gebruiken door inwoners.

Het project is voorbereid met de gemeente, vrijwilligers, signaleringsgroep Ingen Leeft en Dorpshuis In de Gaard. Tegen een kleine vergoeding kunnen inwoners de auto gebruiken, vooraf moet hiervoor online of telefonisch worden gereserveerd. Tanken gaat via een tankpas en er is een beheerder die er op toeziet dat de auto netjes blijft.

Het is ook dat de bedoeling dat de auto regelmatig wordt ingezet om met ouderen op pad te gaan. Even winkelen of erop uit bijvoorbeeld. Door het delen van vervoerskosten kan dit dan voor iedereen betaalbaar blijven.