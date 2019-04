Snelweg door Achterhoek blijft toekomstmuziek

'Die 2x2-baans is de stip op de horizon, maar voor we zover zijn moet er heel wat gebeuren', aldus wethouder Ted Kok van Aalten namens de Achterhoek Board, die liever had gezien dat het amendement niet was opgenomen in de toekomstvisie van de regio richting 2030. Het Rijk heeft meermaals aangeven dat een doorgetrokken snelweg A18 niet tot de mogelijkheden behoort, desondanks gaat Kok met enthousiasme richting Den Haag en de provincie om te kijken wat mogelijk is. 'Die lobby is zeker geen verloren energie, we gaan er met volle kracht in, maar het wordt wel een tweewegen-lobby.'



Want op kortere termijn ziet Kok meer heil in aanpassingen aan het huidige traject. 'Bijvoorbeeld door meer met tunnels en bruggen te gaan werken, zodat er minder verkeerslichten zijn', vertelt de wethouder, die aangeeft dat er een bedrag van ongeveer veertig miljoen euro nodig is voor de beoogde veranderingen. 'Dat blijkt uit een eerste inschatting en is nog steeds een fors bedrag.”'Hij geeft aan dat eerst duidelijkheid moet komen over de bekostiging van deze maatregelen en verwacht niet dat dit voor 2022 kan worden gerealiseerd.



'Achterhoek Raad zet bestaansrecht op spel'

De opdracht om als Achterhoek te werken aan een 2x2-baans snelweg door de regio komt voort uit een aangenomen amendement vanuit de Achterhoek Raad, waarin de zeven Achterhoekse gemeenten vertegenwoordigd zijn. 'Ik vind dat de Raad goed werkt, want je moet gezamenlijk nadenken over beleid, maar misschien is er iets te veel opportunisme', aldus Kok. 'Ik ben niet blij met het amendement. Ik zou ook niets liever willen dan een 2x2-baans snelweg, maar de vraag is of het realistisch is.'



Het aangenomen amendement kwam op kritiek te staan van diverse politieke partijen uit de regio. 'Wij vragen ons zelfs af of de Achterhoek Raad haar bestaansrecht niet op het spel zet wanneer ze niet beter omgaat met amendementen en moties', zo liet Lokaal Belang Oude IJsselstreek weten. 'Het is beter om realistisch te zijn, samen te kijken wat haalbaar is en daarnaar te handelen.'