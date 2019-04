Gevaarlijk en chaotisch: tot zomer verkeersregelaar op kruising Groenlo

Zeker tot de zomer zal één verkeersregelaar elke middag op de veelbesproken kruising van de Oude Winterswijkseweg in Groenlo staan, bij de Rabobank. De kruising is druk en krap, en dus is de maatregel nodig om het daar veilig te houden.

door Domien Esselink

Na de aanleg van de N18 is het zowel in de ochtend- als avondspits enorm druk op de kruising. Verkeer dat vanaf de N18 naar bijvoorbeeld Groenlo of Lievelde wil rijden, komt over de Oude Winterswijkseweg. En daar rijden ook bussen en vrachtwagens.

Vanwege de drukte en de krapte levert dit alles soms gevaarlijke en chaotische taferelen op. De gemeente Oost Gelre wil grond aankopen om een ruimere kruising te creëren, met fietsstroken en trottoirs.

Woede op sociale media

Wilma van der Donk, inwoonster van Groenlo, nam in december vorig jaar het initiatief om een klankbordgroep op te richten. Er werden 1750 handtekeningen opgehaald met als doel een veilige kruising te realiseren. 'Ik schrok van de woede op de sociale media', zegt Van der Donk.

Onlangs sprak de groep met de gemeente Oost Gelre. 'De kruising moet veel ruimer worden, want de draaicirkel voor vrachtwagens en bussen is nu te klein. Dat is gevaarlijk voor fietsers', aldus Van der Donk.

Volgens wethouder Karel Bonsen heeft een bureau inmiddels naar een mogelijke oplossing voor de lange termijn gekeken.

'Eén is oké'

Er moeten fietsstroken en trottoirs worden aangelegd, maar daarvoor moet de gemeente grond aankopen. Dat proces vergt tijd en daarom wordt vooralsnog één verkeersregelaar gehandhaafd.

Bonsen: 'Omdat het langer licht is vroegen wij ons af of de verkeersregelaars nog nodig waren. De klankbordgroep hechtte er wel aan en daarom hebben we besloten minimaal tot de zomer één verkeersregelaar te handhaven. Alleen 's middags.'

Vier uur per dag

De gemeente zal de verkeersregelaar vier uur per dag inzetten, hoewel de werkzaamheden maximaal een uur nodig zijn. Maar de minimale werktijd is nu eenmaal vier uur per dag en dus koopt de gemeenten de verkeersregelaar voor die uren in.

'Dat vinden we redelijk, want het gaat om gemeenschapsgeld', reageert Van der Donk. 'Met deze oplossing kunnen we even leven, 's avonds fietsen er kinderen naar bijvoorbeeld de training bij voetbalvereniging Grol. Als het maar geen maanden gaat duren.'

Acceptabel alternatief

Het ingehuurde bureau is met een paar concepten gekomen voor een nieuwe kruising. Van der Donk: 'Daar zijn er wel twee bij die voor de lange termijn uitgewerkt kunnen worden. Vooralsnog is er een acceptabel alternatief. De gemeente heeft de klachten serieus genomen en laat zien dat er wat gebeurt. Dat is het belangrijkste.'

Ze heeft goede hoop dat de gemeente er op korte termijn in slaagt de benodigde grond voor een ruimere kruising te regelen. 'Er zijn partijen die over de verkoop van grond willen praten, geloof ik. Dat is even afwachten', besluit de Groenlose.