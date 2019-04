Pool krijgt lagere straf voor doodsteken echtgenote in Ophemert

Een 37-jarige Pool is in hoger beroep veroordeeld tot 10 jaar celstraf voor doodslag op zijn vrouw Emilia Maskiewicz en het wegmaken van haar lichaam. Dat gebeurde in mei 2016 in een caravan op het terrein van een fruitteler in Ophemert.

Eerder was de man veroordeeld tot 12 jaar cel. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep 14 jaar gevangenisstraf tegen de Pool geëist.

Het gerechtshof acht bewezen dat de man zijn vrouw van 37 heeft gestoken in de nek, waarna ze is overleden. De Pool begroef het lichaam van Emilia Maskiewicz daarna op het terrein van het fruitbedrijf waar ze allebei werkten. Ze werd pas na een week gevonden.

Wurgseks

De man hielp mee zoeken toen zijn echtgenote werd vermist, maar liep uiteindelijk tegen de lamp toen op camerabeelden te zien was dat hij met de dode vrouw over zijn schouder uit de caravan stapte.

De Pool heeft altijd ontkend dat hij zijn vrouw om het leven heeft gebracht. Hij verklaarde dat de wurgseks die ze hadden, uit de hand is gelopen. 'Ik heb haar geprobeerd te redden omdat ze stopte met ademhalen en daarom met een mes gaten in haar keel geprobeerd te maken', zei hij eerder in de rechtbank. 'Ik heb haar begraven omdat ik in shock raakte, ik was in paniek.'

Schok voor het dorp

De dood van Emilia kwam als een schok voor het dorp Ophemert en het fruitbedrijf. Kort na haar dood werd de maandelijkse Poolse dienst in de katholieke kerk in Tiel aan haar opgedragen.

