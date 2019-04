Oorzaak grote natuurbrand nog niet duidelijk, onderzoek loopt nog

De brand verwoestte woensdag ongeveer 25 hectare natuurgebied. Een terreinbeheerder van defensie houdt donderdagochtend de heide in de gaten. 'We willen zeker weten dat het niet weer oplaait.'

Het gedeelte van het natuurgebied waar de brand woedde smeult nog en op sommige plekken is rook te zien. 'Dat komt doordat de wortels in de grond zo warm zijn geworden dat ze nog smeulen,' legt de beheerder uit. 'We hoeven de boel niet nat te houden, we staan hier slechts ter controle.

Volgens de terreinbeheerder valt wel op dat er weinig dode dieren zijn gevonden. 'Geen herten, konijnen of eekhoorns. Her en der wel een overleden hagedis.'

Het onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan. 'Of dat door burgers is gekomen of door een oefening van militairen, we weten het nog niet.'

Het getroffen natuurgebied is niet helemaal afgesloten. Het is toegankelijk voor wandelaars en militairen.

Smeulende grond op de Arnhemse Heide. Foto: Omroep Gelderland