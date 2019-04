Nog geen zicht op heropening glijbaan zwembad Ede

Het is nog niet bekend wanneer de onveilige glijbaan van zwembad de Peppel in Ede weer open kan. De glijbaan werd bijna een half jaar geleden gesloten nadat in korte tijd meerdere ongelukken gebeurden. De bouwer van de glijbaan zoekt nog naar een oplossing.

Al bijna een half jaar is de glijbaan in het zwembad in Ede gesloten. In november vorig jaar ging de glijbaan dicht, nadat in vijftien dagen tijd tien incidenten plaatsvonden. Die incidenten varieerden van duizeligheid tot een gebroken enkel.

Heropening voor Kerst mislukt

Het zwembad hoopte eerder dat de glijbaan afgelopen Kerst weer open kon, maar het Keurmerkinstituut stak hier een stokje voor. Een woordvoerder van de Peppel zegt dat onbekend is wanneer de glijbaan wel heropend kan worden.

Ook is niet bekend of het zwembad inkomsten misloopt door de lange sluiting van de glijbaan. 'Het zwembad is gewoon geopend en we zien ook niet dat mensen wegblijven. Daarom kunnen we hiervan geen inschatting maken', meldt de woordvoerder.

Primeur voor de Peppel

Ondanks dat de glijbaan dus nog niet open kan, heeft het zwembad binnenkort wél een andere opening: die van het nieuwe buitenzwembad op 29 april. Daarmee heeft de Peppel een primeur: het is namelijk het eerste openbare natuurgezuiverde buitenbad van Nederland.

Wat dat inhoudt? Dat in het buitenbad geen chloor wordt gebruikt om het zwembad schoon te houden. Planten en biofilters zorgen voor de zuivering. Het zwembad heeft flinke aanpassingen ondergaan. 'Je herkent het niet meer terug', aldus de woordvoerder.

Zie ook: