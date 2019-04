Duo Abe zingt ten bate van muziektherapie voor autistische kinderen

Roderik van Kerkhof uit Beuningen en Nijmegenaar Jean Knipping vormden enkele jaren geleden Duo Abe. 'Jean wilde samen een liedje met mij zingen. Maar dan wel voor het goede doel. Mijn jongste zoon heeft autisme, daarom de naam Duo Abe, want zo heet hij', legt Van Kerkhof uit in het programma Op De Koffie bij Rob Kleijs.

'Ik was wel een beetje klaar met optreden', vertelt Knipping. 'Af en toe nog en dan voor het goede doel. We proberen geld te genereren voor muzieklessen voor autistische kinderen. We traden toen op de school van Abe op. Dat was echt geweldig. Het zingen zit echt in de familie. Mijn zoons treden ook veel op. Jean junior heeft nu een single gemaakt over zijn zoon, mijn kleinzoon. Het komt van mijn voor-voorouders van de kant van mijn moeder, dat waren Italiaanse reizigers die van dorp tot dorp trokken en zongen. Het eerste nummer van Duo Abe was Hee Lekker Ding. Het is één van onze grootste hits. Het is inhaken en de kinderen snappen het helemaal. Nu hebben we een nieuw nummer Van voor naar achteren. Dat vinden die kinderen prachtig.'

Ze staan zaterdag op het Mega Piraten Festijn in het Nijmeegse Goffertpark. 'Dat is ver buiten de comfort zone', geeft Van Kerkhof toe. 'Dan staan er zeven tot achtduizend mensen op ons te wachten. Ik zou blij zijn als het vijf over half acht is.' Knipping nuanceert dat even. 'Ja, hij is zenuwachtig. Maar John de Bever staat gewoon in ons voorprogramma. En om na ons komen mijn zoons nog.'

NEC

Ze kennen elkaar via NEC. 'Wij werken voor voetbalclubs uit de hele wereld', legt Futuralis-directeur Van Kerkhof uit. 'Onze focus ligt het meest in scouting en wij staan voetbalclubs in heel Europa bij. Jean krijg je er gratis bij als je iets voor NEC gaat doen. Maar ik heb geen oordeel als je iemand niet kent.'

Knipping, die bekend staat als de oppernuilerd van NEC, had aanvankelijk veel scepsis. 'Ik dacht aan een geld opmakende instantie die ten koste van buitenlandse spelers rijk wilde worden. Maar we bleken heel veel raakvlakken te hebben. Hij was als voetballer een luie nummer tien bij Achilles en ik een iets minder luie tien bij NEC. Maar met NEC kan ik mijn hart ophalen', lacht hij.