Derby-tweeling: Anthony Musaba bij NEC, broer Richie bij Vitesse

Vorig seizoen zat de tweeling nog samen bij Vitesse. 'In mijn tijd bij Vitesse is het niet gelopen zoals het zou moeten gaan', legt Anthony uit. 'Toen ik te horen kreeg dat ik daar niet verder mocht, heb ik gelijk contact gezocht met NEC. En ze hebben mij een warm welkom geheten. Ik ben blij dat ik ben teruggekeerd en weer mijn ding mocht doen.'

Richie vond het wel jammer. 'Ieder is nu weer zijn eigen weg gegaan. Ik had een leuke tijd met hem samen, maar ik weet dat Anthony zich het beste voelt bij NEC. Daar steun ik hem ook in. Ik ben zelf blij dat ik bij Vitesse speel, al is het anders zonder hem. Ik speel mijn wedstrijden bij Jong Vitesse, maar train sinds oktober ook met het eerste mee. Dat is goed voor mijn ontwikkeling. Natuurlijk wacht ik ook op mijn debuut.'

Anthony zit de laatste tijd vaak op de bank bij het eerste elftal van NEC. 'Ik ben een speler van Onder 19, maar het pakt goed uit. Ik streef naar mijn debuut. Ik blijf ook mijn bijdrage leveren aan de training van het eerste. We spelen niet tegen elkaar, want Jong NEC en Jong Vitesse zitten niet in dezelfde competitie. Maar als we ooit tegen elkaar spelen, zal het echt een strijd worden.'

In een rechtstreeks duel zal het er fel aan toe gaan. 'Dan pak ik hem de bal af', zegt Anthony gedecideerd. 'Nee, ik doe er alles aan om het duel van hem te winnen', antwoordt Richie. 'Ondanks dat hij mijn broer is. Maar dan is hij een speler van NEC, dus moet je als Vitessenaar extra hard het duel in gaan.'