Taizé-vieringen brengen jong en oud samen in Arnhem

Arnhem is in de weken voor Pasen het decor van een reeks Taizé-kerkdiensten. Elke dag is er een bijeenkomst met zang en gebed in steeds weer een andere kerk in Arnhem.

De bijeenkomsten in de Arnhemse kerken zijn gebaseerd op de vieringen van de Gemeenschap van Taizé, een internationale christelijke gemeenschap in het Franse plaatsje Taizé. De vieringen in Frankrijk worden wekelijks bezocht door duizenden jongeren uit de hele wereld.

Deze weken is er elke avond een viering in Arnhem. Een groepje jongeren uit Duitsland en Zwitserland gaat tijdens de diensten in Arnhem voor in gebed en verzorgt ook de muziek bij de liederen. De diensten worden door jong en oud bezocht. Ook is het een gelegenheid voor kerkgangers om mensen van een andere kerkgemeenschap te ontmoeten.

Eenzaamheid onder jongeren

Er wordt onder meer gebeden voor jongeren die eenzaam zijn. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat jongeren vaker eenzaam zijn dan ouderen. Ruim vier op de tien jonge mensen voelt zich minstens één keer in de week eenzaam.

Acht minuten stil

Onderdeel van de diensten is ook acht minuten stilte. Daarin is er plaats voor persoonlijk gebed, meditatie of overdenkingen.

De diensten in Arnhem zijn een initiatief van een groot aantal christelijke organisaties; Hemelsbreed, de RKK, de PKN, de Kruiskerk, de Koepelkerk, Stadsklooster Arnhem, Baptistengemeente Arnhem-centrum, Dorpskerk Schaarsbergen, Raad van Kerken Arnhem, Leger des Heils en Youth for Christ.