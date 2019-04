Gratis festival Popronde doet ook Doetinchem aan

Popronde reist in de periode van september tot en met november door het land. Daarbij worden 42 steden aangedaan. De aftrap vindt plaats in Nijmegen, het eindfeest in de Melkweg in Amsterdam.

Drie jaar in Doetinchem

Op vrijdag 18 oktober doet het reizende festival Doetinchem aan. Ook zijn er optredens in Wageningen (27 september), Harderwijk (14 oktober), Zutphen (21 oktober) en Arnhem (26 oktober).

Initiatiefnemer van het festival in Doetinchem is Wim Vriezen, eigenaar van de lokale platenzaak Wim's Muziekkelder. 'Het is niet de bedoeling om eenmalig mee te doen. We gaan de komende drie jaar kijken of Doetinchem hier klaar voor is', vertelt hij. Vriezen is in gesprek met verschillende locaties om hun deuren open te stellen voor het gratis festival.

Bekende oud-deelnemers

Dit jaar doen zo'n 140 bands en artiesten mee aan het festival. Zij zijn door de Popronde geselecteerd uit meer dan duizend aanmeldingen. Bij eerdere edities deden onder meer Racoon, De Staat, Go Back to the Zoo, Blaudzun en Kensington mee.

De Popronde is begonnen in 1994 en verwacht dit jaar meer dan 1600 optredens bij circa 800 deelnemende podia. Landelijk wordt gerekend op minstens 155.000 bezoekers.