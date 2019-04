FC Lienden blijft toch voetballen

'Helaas zijn nog niet alle benodigde gelden binnen, maar we zijn goed op weg en verwachten dan ook dat dit goed gaat komen', zegt het bestuur. Dat de club nu deze keuze maakt, is sportieve noodzaak; het elftal dat volgend seizoen in de tweede divisie hoopt te acteren moet nog worden samengesteld door trainer Hans van de Haar.

Doordat twee belangrijke geldschieters onlangs hun steun staakten, was het voortbestaan van FC Lienden in gevaar. De club zou daarna de licentie aan Feyenoord hebben aangeboden.

Of de Betuwe ploeg in 2019/2020 in de tweede divisie speelt is allerminst zeker. De formatie staat zestiende met 23 punten uit 28 wedstrijden. De twee laagst geklasseerde clubs van de tweede divisie doen een stapje terug.

'Mocht blijken dat we onverhoopt toch degraderen, dan gaan we ervoor in de derde divisie', zegt het bestuur in een verklaring.