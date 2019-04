Bredevoort eet patat uit één friteuse en de Prins van Oranje draait

Snackbar met één friteuse

Paarden komen sowieso nog veel in beeld en molen De Prins van Oranje staat trots te draaien. Tekenen van een modernere tijd zijn de Rondo-wasmachine, een TV-toestel en een stofzuiger. Allemaal apparaten die voor camera worden gedemonstreerd. Net als de friteuse waarmee een dame de hongerige jeugd van puntzakken friet voorziet. De winkeliers hebben de filmmakers gewoon betaald voor deze fraaie vorm van reclame. Bij de smid en bij garage Grijsen stroomt publiek spontaan toe, want een filmcamera is eind jaren vijftig wel iets bijzonders in het kleine plaatsje.

Een knopenfabriek biedt werk net als snoepfabriek Aparta die in een voormalig weverijpand zit. De opdrachtgever voor de film, de gymvereniging Prinses Margriet, komt ook nog sierlijk in beeld nadat de turnsters eerst het hooi in het weiland opzij hebben gelegd. De brandweer van Bredevoort met uniformen die zo uit de Eerste Wereldoorlog lijken te komen laat zien dat ze altijd praat staan. En bij de afsluitende optocht is ook de schutterskoning met zijn koningin aanwezig.

