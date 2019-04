Heumen vindt windmolen-petitie maar niks: 'Initiatiefnemer praat voor zijn beurt'

'Luister naar Weezenhof voor de windmolens langs de A73.' Met die tekst is Nijmegenaar Bart Huitsing een petitie gestart, die al bijna 200 keer is ondertekend. Huitsing maakt zich zorgen over de geplande windmolens langs de A73 in buurgemeente Heumen. 'Om onze mening is niet gevraagd', zegt hij. De gemeente Heumen vindt op haar beurt dat Huitsing voor zijn beurt praat: 'Maandag staat er een bewonersbijeenkomst in de Nijmeegse wijk Weezenhof gepland.'

De plannen zijn duidelijk: de gemeente Heumen wil meer duurzame energie opwekken. Tussen Malden en Nijmegen, langs de A73, is nu een mogelijke locatie aangewezen voor windmolens. Er ligt al een plan voor drie grote windmolens van 240 meter hoog. Dat plan zorgt voor onrust in de gemeente Heumen, maar dus ook in buurgemeente Nijmegen. Bewoners van Weezenhof zitten namelijk even dicht bij de mogelijke locatie als inwoners van de gemeente Heumen.

Geluid en slagschaduw

'Met de petitie willen we de gemeente Heumen tot een reactie dwingen. Ze moeten de mening van inwoners uit Weezenhof expliciet meenemen. Dat is niet gebeurd', vertelt Huitsing. Hij kwam er naar eigen zeggen pas in februari achter dat er plannen lagen. Ook het Bewonersplatform Weezenhof deelt die mening: 'We willen gewoon gehoord worden. Zo simpel is het', reageert voorzitter Carel van Nahuijs. Tot die tijd wordt er door bewoners van de wijk voor een 'time-out' gepleit. Er zijn zorgen over het geluid van de windmolens en slagschaduw door de wieken.

De gemeente Heumen benadrukt dat er nog helemaal niets vastligt. Deze maand komen de plannen ter inzage te liggen. Bewoners uit de twee gemeenten kunnen er dan op reageren en zogenoemde 'zienswijzes' indienen. 'Alles wordt meegenomen', verzekert een gemeentewoordvoerder. De plannen worden als het nodig is aangepast en gaan dan pas in september naar de gemeenteraad.

'Tweederangsburgers'

Bewoners zijn vooral boos omdat ze niet zijn meegenomen in het proces, zo zeggen ze zelf. 'We zijn weggezet als tweederangsburgers. Tot op heden zijn we nog helemaal geen gesprekspartner geweest', aldus Huitsing. Komende maandag is er wel een bewonersbijeenkomst voor de Nijmegenaren. De gemeente Heumen zal dan tekst en uitleg geven.

'De beeldvorming slaat op hol. Er ligt nog niks vast', zegt de gemeentewoordvoerder. Wel geeft hij aan dat Heumen simpelweg wil voldoen aan de eisen uit het landelijke klimaatakkoord. 'Daarin staat dat elke gemeente haar bijdrage moet leveren.'

Zie ook: Gemoederen lopen op door windmolendiscussie Heumen