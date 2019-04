Steeds meer overlast door verkamering in Arnhem

De gemeente Arnhem heeft in een aantal wijken regels voor het verhuren van kamers in woningen. De gemeenteraad praat woensdagavond over de vraag of die regels moeten worden uitgebreid naar de hele gemeente.

Wietlucht en geluidsoverlast

Salvo D'Agata woont in een typische jaren zeventig wijk in Arnhem-Zuid. Het huis naast hem is verkocht aan een belegger, die het vervolgens heeft verhuurd. Sinds twee maanden woont er een groep arbeidsmigranten.

'Het zijn mensen die er tijdelijk wonen. Soms twee weken, soms drie weken', vertelt D'Agata in zijn achtertuin. 'Ze maken geluidsoverlast en er is stankoverlast. Ik ruik veel wietlucht. Mijn kinderen hebben daar last van.'

Meer regels

In een aantal wijken zijn extra regels opgenomen voor zowel het splitsen van een woning als het verhuren van meerdere kamers in een woning. 'Steeds meer woningen worden gesplitst', zegt raadslid Sjoerd Dijk van D66 Arnhem, één van de politieke partijen die de problemen aankaartten. 'Er is meer overlast in de wijk van parkeren, maar ook van overlast van geluid en afval.'

'Je ziet dat waar die regels er zijn, ze soms wel werken', vertelt verantwoordelijk wethouder Ronald Paping. 'In sommige woonwijken is te veel kamerbewoning en daardoor overlast. Daar moeten betere regels voor komen. Op dit moment kunnen we niet zoveel.'

Oplossingen zoeken

Salvo D'Agata en andere buurtbewoners zien dat in hun wijk meerdere panden worden gebruikt voor kamerverhuur. Hij probeert in contact te komen met de gemeente en de verhuurder om een oplossing te vinden. 'Het grote probleem is dat ik niet weet wie mijn buurman is en dat dit pand, dat er nu nog goed uitziet, er over een jaar verloederd uitziet.'