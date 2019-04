OV-ambassadeur schiet 'strippenkaartgeneratie' te hulp

Voor Cor Lubbers is het alweer vijftien jaar geleden dat hij voor het laatst in een trein stapte. Hij is nog van de 'strippenkaartgeneratie'. Een ov-chipkaart bestellen via internet, die opwaarderen en ermee in- en uitchecken is allemaal nieuw.

'Ik ben deze cursus gaan volgen om er een beetje wijzer uit te worden, want ik vind het nogal omslachtig allemaal. We zijn wel een paar keer met de Valleitrein geweest, maar dan bleek achteraf dat we toch hadden zwartgereden', vertelt Lubbers.

Veel veranderd

Terwijl de provincies Overijssel en Flevoland al langer met OV-ambassadeurs werken, kent Gelderland ze pas sinds twee jaar. 'Er is een hoop veranderd sinds de strippenkaart niet meer geldig is.

Nu moeten reizigers over een ov-chipkaart beschikken en in ieder geval over een bankpas om met het openbaar vervoer te reizen', schetst de Gelderse OV-ambassadeur Frank Jacobs. 'Stations zijn vaak onbemand, dus kan men niet eventjes bij iemand te rade gaan. Daarom zijn wij er om die informatie te geven, via proefreisjes, inloopspreekuren, informatiebijeenkomsten.'

'Hoe kom ik aan een ov-chipkaart?'

Het zijn veelal senioren die bij Ervaar het OV aankloppen met vragen. Die zijn minder ervaren met computers, terwijl bijvoorbeeld sommige (dag)kaarten en abonnementen via internet besteld moeten worden. Een proefritje onder begeleiding van de OV-ambassadeurs die ter plekke laten zien hoe je moet overstappen naar een andere vervoerder, komt dan wel van pas.

Jacobs: 'Het grootste knelpunt is toch wel: hoe kom ik aan een ov-chipkaart? En als je die eenmaal hebt, hoe kan je dan reizen zonder dat je denkt dat je niet genoeg saldo hebt. Je kan bijvoorbeeld automatisch opwaarderen, om daar geen zorgen over te hebben.'

In Barneveld reist de groep met de trein naar Amersfoort. Lubbers loopt verwachtingsvol richting de incheckpaal en houdt zijn ov-chipkaart ervoor. De paal laat echter een ontevreden geluid horen: het inchecken is mislukt. Lubbers blijft even vertwijfeld naar het schermpje kijken, maar loopt dan toch snel de groep achterna. Want de trein, die wacht niet.