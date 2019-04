'Straatnamen om Nijmeegse verzetshelden te eren'

Lange tijd bleven de Nijmeegse verzetsdaden verborgen. Jaspers vindt dat ze meer aandacht verdienen en sprak daarom woensdagavond in om de gemeenteraad in Nijmegen te overtuigen van zijn idee. 'Door straatnamen naar ze te vernoemen hoop ik ze in de schijnwerpers te zetten', zegt Jaspers, die door zijn werk als journalist veelvuldig in aanraking kwam met de verhalen rondom het Nijmeegs verzet.

'We kennen in Nijmegen natuurlijk de verhalen van Jan van Hoof en Titus Brandsma. In de stad vind je verschillende verwijzingen naar hen.' Toch was er veel meer verzet in Nijmegen, waar lange tijd niets over bekend was. 'Pas in 2004 kregen tientallen onbekende mensen uit het verzet een gezicht. Moet je nagaan, dat is bijna 60 jaar na het einde van de oorlog!', verwondert Jaspers zich met terugwerkende kracht.

Broers van Joke gefusilleerd

Jaspers vindt dat alle verzetshelden een verhaal verdienen, een herinnering die levend gehouden moet worden. Een wijk met straatnamen zou daar volgens hem enorm aan bijdragen. Dat vindt ook de nu 90-jarige Joke Pelser-Van der Veer. Ze overleefde de oorlog, maar haar twee broers werden door de Duitsers geëxecuteerd. Wim en André van der Veer drukten pamfletten voor het verzet. In één van die pamfletten riepen ze op tot de april-meistaking van 1943. Daarop werden beide broers tussen het Twentse Hengelo en Delden gefusilleerd. Er is tot op de dag van vandaag nooit iets van ze teruggevonden.

Zus Joke kan zich die tijd nog goed herinneren. 'Eigenlijk waren ze de eerste Nederlanders die in de oorlog bewust werden doodgeschoten. Tot aan die staking was dat nog niet gebeurd. Er werden wel mensen vervoerd naar kampen, maar wij hadden geen weet van wat zich daar afspeelde. Men dacht dat je na de oorlog gewoon zou terugkeren'.

Bewustzijn

'Wij hebben het verdriet altijd in stilte verwerkt, dus wij hebben ons na de oorlog nooit echt hard gemaakt voor erkenning.' Toch zou Pelser-Van der Veer blij zijn als Nijmeegse verzetshelden zoals haar broers in straatnamen worden vereeuwigd. 'Het is goed dat mensen die nu opgroeien, weten wat het verzet heeft betekend. En dat de gebeurtenissen niet worden vergeten. Heel veel mensen weten bijvoorbeeld niet van het bestaan van de april-meistaking, terwijl die staking enorme impact had. Alleen daarom al zou het goed zijn.'

In 2009 werd er in de raad ook al gesproken over het opnemen van de namen van verzetshelden in een nieuw te bouwen wijken in Nijmegen-Noord. Jaspers heeft goede hoop dat de raad uiteindelijk meegaat in zijn wens en dat er nu wel doorgepakt gaat worden.

Lees hier meer over de April-meistaking in Gelderland.