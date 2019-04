Creatieve maatjes gezocht voor Tussen Kunst & Koffie

Droom jij van een Picasso aan de muur, spendeer je je zaterdag het liefst in een museum of sta je het liefst zelf achter de schildersezel? Kortom: ben jij een creatieveling die graag kunst kijkt, maakt en erover praat? Dan hebben we een tof project voor je! We koppelen je bij Tussen Kunst & Koffie aan een Nijmeegse oudere met dezelfde passie. Bij de Nijmeegse woonzorglocatie Boszicht wonen tien ouderen die al tientallen jaren vol kunstzinnige inspiratie op de teller hebben. Tijdens het project Tussen Kunst & Koffie gaan jullie als jonge gezel en oude meester samen aan de slag met kunst. In mei en juni komen tijdens zes ontmoetingen jullie favoriete kunstenaars aan bod, maar is er ook ruimte om zelf los te gaan met penseel, potlood, camera, beitel of boetseerklei. Wat jullie maar willen! Zaterdag 22 juni sluiten we feestelijk af met een Grande Vernissage, waar jullie eventueel zelfgemaakte creaties kunnen laten zien. Hoe jullie ontmoetingen er precies uitzien, hangt af van jullie interesses. De ene mevrouw is gek op realistische landschappen terwijl een andere meneer juist alles wil weten van fotografie en moderne kunst. Vaak kunnen bewoners door lichamelijke klachten of geheugenproblemen zelf minder actief bijdragen, maar kijken ze graag gezellig samen met jou naar mooie plaatjes in een kunstboek. Hoe werkt het precies? Zodra het benodigde aantal deelnemers zich heeft gemeld sluiten we de aanmeldingen. Vervolgens selecteren we uit de aanmeldingen matches tussen deelnemers en bewoners van woonzorglocatie Boszicht en brengen we jullie hiervan op de hoogte. Dinsdag 7 mei is er een kick-off bij Boszicht. Dan kun je de andere vrijwilligers leren kennen en vertellen we je alles wat je moet weten over de inhoud van het project en de omgang met ouderen. We maken vervolgens de definitieve matches tussen de maatjes en de bewoners van Boszicht, zodat je datzelfde weekend op bezoek kunt om je maatje te ontmoeten! Waarom Tussen Kunst & Koffie? Wij vinden het waardevol om verschillende generaties samen te brengen met behulp van kunst. We hopen dat jonge creatievelingen het leuk en waardevol vinden om samen met een oudere kunstzinnig bezig zijn. Voor de ouderen zijn deze bezoekjes heel bijzonder en we denken dat het project zo ook aan hun welzijn bijdraagt. Tussen Kunst & Koffie is een samenwerking tussen de Lindenberg, ZZG zorggroep en Club Goud. Meedoen? Denk jij nu: dit lijkt me heel tof? En ben je tussen de 18 en 40 jaar oud? Meld je dan vóór 14 april aan als maatje voor Tussen Kunst & Koffie. Voor meer informatie zie Clubgoud

