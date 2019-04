Lezing ‘De laatste getuige’ in het Nationaal Onderduikmuseum.

Hoe overleef je drie concentratiekampen en een van de grootste scheepsrampen aller tijden? In het boek ‘De laatste getuige’ wordt het verhaal van Wim Aloserij uit Lochem verteld, waarover op 2 mei een lezing wordt gehouden in het Nationaal Onderduikmuseum.

Liggend op het dak van een rijdende trein ontvlucht Wim tijdens de oorlog de verplichte Arbeitseinsatz in Duitsland. Hij duikt onder en schuilt maandenlang in een kist onder de grond, tot hij bij een razzia wordt opgepakt. Hij belandt uiteindelijk in drie verschillende kampen: Amersfoort, Neuengamme en Hussum. Enkele dagen voor de bevrijding komt hij na een gruwelijke tocht met zevenduizend medegevangenen terecht op het schip Cap Arcona. Terwijl de geallieerden het Duitse leger op de wal tot overgave dwingen, voeren jachtvliegtuigen van de RAF bombardementen uit op de schepen die in de baai voor anker liggen. Drie daarvan, waaronder de Cap Arcona, worden vol getroffen. De gevangenen zitten beneden-deks als ratten in de val. Op wonderbaarlijke wijze weet Wim het inferno te ontvluch-ten.

Op donderdag 2 mei geeft Frank Krake, auteur en uitgever van ‘De laatste getuige’, de lezing in het museum. Oorspronkelijk was de lezing samen met Wim Aloserij, waarin deze vertelde over het onderduiken, de concentratiekampen en de scheepsramp. Echter op 2 mei 2018 is Wim Aloserij op 94-jarige leeftijd overleden, net twee dagen voordat hij op 4 mei vorig jaar in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zou spreken en de koning en koningin zou ontmoeten.

De lezing van ‘De laatste getuige’ begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

De toegangsprijs is 7,50 euro inclusief koffie of thee. Wij heten u deze avond van harte welkom. Kaarten bij voorkeur reserveren via info@onderduikmuseum.nl of tel. 0543-471797.

Het boek ‘De laatste getuige’ was genomineerd voor de NS publieksprijs 2018 en kreeg daarbij een hoge score. Het boek is te koop in de museumwinkel en kan 2 mei gesigneerd worden door de auteur Frank Krake.

