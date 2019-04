Eerste foto van zwart gat dankzij Nijmeegse hoogleraar

Het is sterrenkundigen voor het eerst gelukt om een zwart gat te fotograferen. Daarvoor zijn telescopen over de hele wereld aan elkaar gekoppeld, naar een idee van hoogleraar Heino Falcke van de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Wetenschappers discussiëren al ruim een eeuw over zwarte gaten. Dat zijn gebieden waar extreme zwaartekracht ervoor zorgt dat niets uit het gat – zelfs geen licht – kan ontsnappen. Tot nu toe had nog niemand er één gezien, omdat telescopen te klein zijn om ze te zien.

Internationale astronomen van de Event Horizon Telescope (EHT) hebben een oplossing gevonden, waarbij acht bestaande telescopen wereldwijd met elkaar samenwerken. De telescopen bevinden zich onder meer in Hawaï, Spanje, Chili en Antartica.

Zeer gevoelige telescoop

De hoogleraar radiosterrenkunde en astrodeeltjesfysica Heino Falcke bedacht het experiment al in 2000. Met atoomklokken konden de meetgegevens uiterst precies op elkaar worden afgestemd. 'Op die manier creëerden we een telescoop die zo gevoelig is dat je er vanuit Nijmegen een mosterdzaadje in New York mee zou kunnen zien', vertelt de geboren Duitser aan de NOS.

Met de virtuele telescoop werden twee zwarte gaten bekeken: Sagittarus A* in het centrum van onze Melkweg en het zwarte gat van sterrenstelsel Messier 87. Die laatste is duizend keer verder weg, maar ook duizend keer zo groot. De M87 liet zich het beste op de foto zetten, omdat de materie om het zwarte gat minder snel beweegt.

Vele petabytes aan data

De telescopen werden al in april 2017 gedurende vier nachten ingezet om vele petabytes aan gegevens binnen te halen (1 petabyte staat gelijk aan 1000 terabyte). Uit die data heeft het team de afgelopen twee jaar een foto gedistilleerd. Het beeld is gebaseerd op de radiostraling uit de omgeving van het zwarte gat.

Het hele project kostte ruim 30 miljoen euro. Falcke verwacht in de toekomst duidelijkere afbeeldingen van zwarte gaten. Wetenschappers zijn al bezig het telescoopnetwerk uit te breiden met punten in Afrika, op Groenland en mogelijk zelfs in de ruimte.

Het vullen van de zwarte leemte in het midden van de foto is volgens de hoogleraar een utopie. 'Je zou het wel te weten kunnen komen, maar dan nooit meer iemand kunnen vertellen. Als je eenmaal binnen bent, kom je nooit meer naar buiten.'

