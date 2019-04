Slutskiy en Yarovinsky in 'De Week van Gelderland'

Beide coaches waren en zijn deze week volop in het nieuws. Slutskiy werd dinsdag geschorst na zijn uitlatingen aan het adres van scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag tegen PSV. De Rus noemde hem arrogant en de 'slechtste scheidsrechter die er bestaat.'

Debuut als trainer

Zondag neemt zijn assistent Yarovinsky de honneurs waar in de dug-out van Vitesse tijdens de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Het is voor het eerst dat Yarovinsky een wedstrijd de leiding heeft als trainer. Ook daar komt hij over vertellen.

Wisselend succes

Slutskiy, die voor één duel is geschorst en ook een wedstrijd voorwaardelijk kreeg van de KNVB, is bezig aan zijn eerste seizoen in Arnhem. Hij heeft wisselend succes. Op dit moment staat Vitesse zevende en is het bijna zeker van de play-offs om Europees voetbal.

De Week van is een actualiteitenprogramma op vrijdag in de kantine/lobby van Omroep Gelderland. Publiek is welkom. Het radio-interview met de trainers is rond 17.15 uur. Op TV zijn de heren ongeveer vanaf 17.40 uur te zien en te horen.