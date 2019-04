Rijdende keuken Broek in de Pan toert weer door de wijk

In het Arnhemse Broek is de rijdende keuken Broek in de Pan al weer over de helft van haar tournee. Voor het tweede seizoen ontmoeten koks en bewoners elkaar ergens onderweg, delen tekeningen, gedichten, verhalen en natuurlijk heerlijke en verrassende recepten. Op vrijdag 26 april rondt de rijdende keuken haar tournee af op de Blokhut in het Arnhemse Broek.

Broek in de Pan is een mobiele keuken die in maart en april voor het tweede seizoen vijf weken lang drie dagen in de week door het Arnhemse Broek reist. Op centrale plekken in de wijk worden bewoners uitgenodigd om mee te komen koken en verhalen te vertellen. Samen met de verhalenkoks gaan zij aan de slag. Appeltaart, baklava, linzensoep of mercimek çorbas? Bezoekers laten zich verrassen! Als de gerechten klaar zijn, mag het publiek komen proeven.



De rijdende keuken heeft op het schoolplein van de Paulusschool gestaan, op de kop van de Groen van Prinsterenstraat en bij Stichting het Broek Omhoog aan de Rietgrachtstraat. Deze donderdag, vrijdag en zaterdag is de keuken te vinden op het grasveldje in het Nieuwe Kadekwartier aan de Ampèrestraat, vlak achter het Transformatorplein. Volgende week reist de keuken naar het Statenkwartier op de Heinsiushof.

Verhalenkok vertelt

Verhalenkok Yvonne Laan verwerkt haar bevindingen met de gastkoks uit de wijk dagelijks in een Elfje, een gedichtje van elf woorden in vijf regels. Muziekkok Wim Hilgeman luistert het tafereel op met liederen die hij vorig seizoen op zijn ervaringen met de gastkoks schreef. En ook dit jaar krijgen alle koks weer een eigen lied gepresenteerd tijdens het eindfeest, gestoeld op hun recepten en uitspraken tijdens het kokkerellen.



Daarnaast zijn er een aantal trouwe bezoekers van de rijdende keuken. Broertjes Raphaël en Demian musiceren mee en Marc schrijft dagelijks instant gedichten op de papieren tafelkleden uit. Bovendien heeft Broek in de Pan op alle donderdagen gezelschap van De Blauwe Tomaat; de retro SRV wagen die ongewenste groenten een tweede leven geeft voor weinig.

Spraakmakende karavaan



Op vrijdag 26 april kunnen wijkbewoners vanaf 15.30 uur een kleurrijke en spraakmakende karavaan door het Arnhemse Broek verwachten. Alle gastkoks worden dan opgehaald door de rijdende keuken, om een uur later feestelijk af te ronden bij De Blokhut, de bouwspeelplaats met een Krajicek Playground aan de Le Mairehof 20. De wijkkoks worden in het zonnetje gezet met speciaal gecomponeerde gedichten en liederen en daarnaast wordt er uiteraard nog één keer samen gegeten; het feest van het proeven.



Broek in de Pan wordt mogelijk gemaakt door de cultuurmakelaar van Kunstbedrijf/Rozet en het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem, Rijnstad, partners in de wijk en de vele vrijwilligers.