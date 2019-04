Hoera! We vieren het weekend en dit zijn de leukste uittips van Esther

Er is dit weekend weer genoeg leuks te doen in de provincie. Heb jij nog geen plannen? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips weer voor je op een rijtje gezet.

Live-muziek in de platenzaak

Zo kun je dit weekend de platenzaak in duiken voor Record Store Day. De winkelvloeren van verschillende platenzaken in Gelderland veranderen zaterdag in podia waar artiesten op gaan treden. Ook komen er speciale releases uit op die dag. In Gelderland doen onder meer zaken in Arnhem, Nijmegen, Harderwijk en Zutphen mee.

Nationale Museumweek

Deze week is het Museumweek in Nederland, dus een museumbezoekje is zeker een optie dit weekend. Honderden musea in Nederland laten hun pronkstukken zien. Ook kun je op veel plekken terecht voor speciale tentoonstellingen, rondleidingen en lezingen. Kijk hier voor het hele overzicht van alle activiteiten in Gelderland.

Bloesem kijken in de Betuwe

In de Betuwe kun je zaterdag mee wandelen met de Rode Kruis Bloesemtocht. Tijdens het grootste eendaagse wandelevenement van Nederland loop je langs de mooiste delen van de Betuwe. Zo loop je over de dijken, door de uiterwaarden en dwars door de fruitboomgaarden. Je kunt kiezen uit acht afstanden tussen de 8 en 40 kilometer.

NK Bodybuilding in Apeldoorn

Heb je altijd al eens bij een bodybuildingwedstrijd willen zijn, dan kan dat dit weekend in Apeldoorn. In Orpheus wordt zondag het NK Bodybuilding en Fitness gehouden. Er zijn allemaal verschillende onderdelen die worden beoordeeld. De wedstrijden beginnen om 12.30 uur.

Culturele ronde Wageningen

In Wageningen wordt dit weekend de Culturele Ronde gehouden. Op zaterdag en zondag is er een speciale atelierroute. Ook kun je het hele weekend naar een overzichtsexpositie in Museum De Casteelse Poort. Hier is van iedere deelnemende kunstenaar één werk te bekijken. Daarmee kan de tentoonstelling prima worden gebruikt om te bepalen welke kunstenaars je tijdens de Culturele Ronde wil bezoeken.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke donderdag is UIT met Esther te zien om 17.20 uur op TV Gelderland. Heb je ook nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl