Stichting Derde Hands is met spoed op zoek naar een ander onderkomen om hun activiteiten voort te kunnen zetten.

Wij zoeken 200 – 300 vierkante meter, in Apeldoorn, op de begane grond, met parkeergelegenheid voor vrachtvervoer, warmte, water, licht, sanitair.



Hoog in ons vaandel staat het hergebruik van hulpgoederen in ontwikkelingsprojecten. In de afgelopen 40 jaar zijn er bij Derde Hands ruim 40 landen op de kaart gezet. Dit klinkt groots, maar we bekommerden ons om ontelbaar veel medemensen. We maakten hun (en onszelf) een stukje gelukkiger. Goed voor hun toekomst en eigenwaarde. Wij konden hun gratis goederen schenken; alles wat je nodig hebt in je dagelijkse leven, thuis, op school, in zorginstelling.



Een veertigtal afnemers/aanvragers waren ook heel goed bezig; zij haalden de goederen in Apeldoorn op om vervolgens het transport te organiseren en te bekostigen. En dat valt niet altijd mee. Hoge kosten, douane etc.



En wat te denken van de vele mensen uit Apeldoorn, maar ook mensen vanuit het hele land en zelfs vanuit buurlanden, die bij Derde Hands hun overtollig materiaal kwijt konden. Met de opdracht aan ons er een goed tweede leven aan te geven. Ook zij een stukje blijer.



Onze vrijwilligers (15 pers.) waren gelukkig met de werkzaamheden en de ontmoeting met elkaar. Onze vrijwilligers willen graag doorgaan met Stichting Derde hands maar dat kan alleen als we een nieuwe ruimte vinden.

Kunt u deze stichting helpen aan een nieuw onderkomen? Reageren kan hieronder!