Bureau Spotlight: Is WFC een realistische 'experience'?

Naast station Ede-Wageningen, op het voormalige kazerneterrein, komt het World Food Center (WFC). Het moet een ontmoetingsplek worden voor consumenten, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Ook komen er woningen en horecagelegenheden. En als klap op de vuurpijl een World Food Center Experience, die 330.000 bezoekers per jaar moet trekken. Mooie plannen, maar hoe zit het nu echt met het WFC en hoe is het zo ver gekomen? De redactie van Bureau Spotlight gaat dat onderzoeken.

De plannen kabbelen al jaren voort en er gaat steeds meer geld van de overheden heen, terwijl maar weinig mensen echt lijken te weten hoe het zit. Zeker de meeste burgers niet. Voor Bureau Spotlight duiken wij er de komende maanden in om te zien hoe de vork in de steel steekt.

Kostenplaatje

De verwachting is dat het realiseren van de Food Experience - 'een educatieve voedselattractie' - 60 miljoen euro gaat kosten. De gemeenteraad van Ede heeft donderdag 21 maart officieel ingestemd met een bijdrage van 6 miljoen euro. De provincie Gelderland stelt 17 miljoen euro beschikbaar en het Rijk 5 miljoen euro. Ook van het bedrijfsleven wordt een grote bijdrage verwacht.

Het verwachte aantal bezoekers (330.000) is ongeveer evenveel als het aantal bezoekers van het Omniversum of het Joods Historisch Museum. Naast dit alles zal de gemeente nog een lening van 26 miljoen verstrekken om de Mauritskazerne te renoveren en een uitbouw te realiseren.

Voor en tegen

Enkele experts uit de wereld van themaparken hebben bij Omroep Gelderland al hun twijfels over de WFC Experience uitgesproken. Ook inwoners van Ede zijn niet altijd even enthousiast. Bijvoorbeeld Douwe Meijer, hij is initiatiefnemer en columnist van de site ededorp.nl, een platform voor kritische bewoners. Meijer heeft het proces rond het World Food Center en de Experience op de voet gevolgd. 'Als zo'n project eenmaal is begonnen, is het lastig om te stoppen. Maar het is vreemd dat er een subsidie en een lening worden gegeven, terwijl er nog geen ondernemers zijn die zeggen: 'Ik ga dat exploiteren'.'

Spannend

David de Bruijn, communicatieadviseur van het World Food Center: 'De World Food Center Experience is iets wat helemaal nieuw is, maar wat Nederland en Ede kan helpen. Nieuwe dingen doen, is nu eenmaal spannend. Dus ik begrijp dat mensen van buitenaf er twijfels bij hebben.'

Volgens Meijer zal de bouw van het World Food Center te veel risico's met zich meebrengen en behalve werkgelegenheid weinig opleveren. 'Onze eigen voedselbank in Ede moet misschien de deuren sluiten, omdat er niet genoeg geld is. Het gaat om een tekort van 30.000 euro per jaar. De gemeente beslist om miljoenen te stoppen in een World Food Center, terwijl we niet eens voor onze eigen, lokale voedselbank kunnen zorgen. Dat steekt.'

Oproep

Voor Bureau Spotlight gaan wij ons verder verdiepen in de World Food Center Experience. Dit onderzoek willen we samen met u doen. Weet u (veel) meer over de World Food Center Experience en wilt u met ons praten? Of heeft u geen idee hoe het zit, maar heeft u wel vragen waarop u graag een antwoord wilt? Neem dan contact met ons op per mail via bureau@bureauspotlight.nl.

Romy van der Wiel en Renée Oosthoek zijn studenten journalistiek en voeren dit onderzoek uit voor Bureau Spotlight, een nieuwe onderzoeksredactie in de regio Foodvalley. Bureau Spotlight is een samenwerking van BDUmedia, Omroep Ede en de School voor Journalistiek van de CHE in Ede. Het onderzoeksplatform is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

