Club Rodenburg in Beesd moet deuren 1 jaar lang sluiten

Club Rodenburg is een grote uitgaansgelegenheid voor jongeren in de hele regio. Aanleiding voor de sluiting is volgens de eigenaren één incident dat buiten de club plaatsvond. De club zegt het besluit van de gemeente bij de rechter aan te vechten. Volgende week vrijdag moet er uitspraak komen.

Handel in verdovende middelen en geweld

De gemeente laat weten dat de sluiting te maken heeft met diverse incidenten in de club. 'Er is al geruime tijd sprake van overmatig gebruik van alcohol en drugs, handel in verdovende middelen en geweldsincidenten. Met deze sluiting willen we een duidelijk signaal geven aan de eigenaren, personeelsleden en bezoekers. Door niets te doen, brengen wij bezoekers en inwoners in gevaar. Dit kunnen en willen wij niet toestaan', aldus de gemeente.

Rodenburg beklaagt zich over slecht contact met de gemeente

Uit de verklaring van de club blijkt dat de contacten met het nieuwe gemeentebestuur slechter zijn geworden. 'Wij hadden tot voor kort een goede samenwerking met de gemeente West Betuwe (voorheen Geldermalsen) en de politie. In januari heeft de gemeente een nieuwe burgemeester gekregen. Deze nieuwe burgemeester hebben wij helaas tot op heden nimmer gesproken of gezien. Waar de vorige burgemeester geen reden zag tot sluiting, is deze burgemeester een andere mening toegedaan.'

Inmiddels is er een online petitie gestart om de club te steunen.