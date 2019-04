Betuwse burgemeesters kunnen drugspand eerder sluiten

De twee gemeenten maken gebruik van een wetswijziging. Sinds 1 januari zijn lokale besluiten mogelijk om niet alleen drugspanden te sluiten, maar ook panden waarin sprake is van voorbereidingen voor drugsproductie. 'Hiervan is sprake wanneer het duidelijk is dat voorwerpen en stoffen in het pand duidelijk bestemd zijn voor het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs of hennep', aldus de gemeenten.

De afgelopen jaren zijn in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe verschillende panden op slot gegaan omdat er honderden hennepplanten werden aangetroffen. In het afgelopen jaar zijn in de gemeenten ook enkele XTC-labs gevonden. 'Deze vormen van criminaliteit zijn gevaarlijk voor direct omwonenden. Daarom is de aanpak een prioriteit in het veiligheidsbeleid van beide gemeenten', vertelt een gemeentewoordvoerder.

Sluiting kan maanden duren

Bij een eerste overtreding gaat een huis voor één maand dicht. Als het binnen vijf jaar nog eens gebeurt, loopt de sluitingstermijn op naar drie maanden. 'Als het om een winkel of een bedrijfshal gaat, is de duur van sluiting drie, zes of twaalf maanden', aldus de gemeenten.

Met de maatregel willen de burgemeesters vooral een signaal afgeven. Vaak worden er borden geplaatst op het pand waarop staat dat het om een drugspand gaat.

De verruimde bevoegdheid komt vrij snel. Pas sinds begin 2017 hebben de burgemeesters van Lingewaard en Overbetuwe de bevoegdheid om drugspanden te sluiten. Nu mogen ze dat dus ook als er geen drugs worden aangetroffen, maar er sprake is van voorbereidingen.