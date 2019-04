Geboortegolf markeert lente in Anholter Schweiz

'Voor ons is de lente nu begonnen', aldus verzorger Patrick Rutjes. 'De dieren zijn er, het weer is er en als dadelijk de bezoekers weer komen is er weer leven in de brouwerij na de winter.' De gezondheid van het vijf weken oude ottertje is opperbest, waardoor bezoekers de aankomende tijd het diertje kunnen bewonderen in zijn leefomgeving. Het jonge dier gaat het water voorlopig nog niet in. 'De otter moet leren zwemmen', aldus Rutjes, die graag uitbeeld hoe dat in z'n werk gaat. 'Na een week of negen geeft de moeder zwemles. Dan pakt ze ze in hun nekvel, duwt ze ze onder water en dan moeten ze omhoog leren zwemmen. Vanaf die tijd zijn ze steeds meer zichtbaar.'



De dassen, twee jongetjes en een meisje, zijn ook kerngezond en kunnen in alle rust opgroeien tot een nieuwe locatie voor is gevonden. 'Er is een ander dierenpark in Duitsland op zoek naar twee dassen', stelt Rutjes. 'Het zou goed kunnen dat die de twee broertjes krijgen.'Er is een ware geboortegolf in Anholter, want naast de otter en de dassen zijn er al biggetjes en lammetjes geboren en is het dierenpark alweer in verwachting. 'Een aantal dwerggeiten staan op knappen', volgens Rutjes. 'Met een beetje geluk krijgen we ook nog jonge lynxen dit jaar, maar die komen vaak pas midden mei.'